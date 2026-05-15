Κουρταλιώτικο Φαράγγι: Ανοίγει με νέο καθεστώς και είσοδο 5 ευρώ

Με νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης και εισιτήριο εισόδου 5 ευρώ ανοίγει αύριο, Σάββατο, για τη φετινή τουριστική περίοδο το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, σε μια προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και καλύτερης διαχείρισης της αυξημένης επισκεψιμότητας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με τον δήμο Αγίου Βασιλείου, η ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι θα υποστηρίζεται καθημερινά από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου και η προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτέλεσε απάντηση στην αυξημένη και συχνά άναρχη επισκεψιμότητα των προηγούμενων ετών, η οποία είχε δημιουργήσει πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, συσσώρευση απορριμμάτων αλλά και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΦΥΠΕΚΑ και δήμου Αγίου Βασιλείου, προχωρούν παράλληλα παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση των υποδομών, με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

Παράλληλα, τα έσοδα από το εισιτήριο των 5 ευρώ θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου, σε δράσεις προστασίας της φύσης αλλά και σε μελέτες για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής έως και το Φοινικόδασος Πρέβελη, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης για έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Κρήτης.

