Τραμπ: Η Κίνα θέλει να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από εμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπδήλωσε από την Κίνα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ότι το Πεκίνο προτίθεται να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού πετρελαίου και αγροτικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για ποσότητες ή χρονοδιάγραμμα. Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό δίκτυο που απευθύνεται κυρίως στο συντηρητικό κοινό στις ΗΠΑ.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακύλας: "Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι με τόσο bullying"