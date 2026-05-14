Ακύλας: "Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως queer αγόρι με τόσο bullying"

O Akylas παραχώρησε μια νέα συνέντευξη στην Βιέννη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στις Σέρρες, όπου ως queer άτομο βίωσε έντονο bullying.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα.

Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι.

Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Γιατί μου το κάνεις αυτό;». Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Και είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Μάινας: «Η δικιά μας η γενιά δεν είχε αυτή την πολυτέλεια»

Eurovision 2026: Οι ευχές της Άννας Βίσση στην Antigoni για «καλή επιτυχία»