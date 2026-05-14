ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού: Βραβεύτηκε σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους

Σπουδαία διάκριση για το ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού καθώς βραβεύτηκε στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους, «Νέοι CINE-φιλόσοφοι». Η ταινία του ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού απέσπασε το Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ «CINEphil_101»

Η ανακοίνωση του ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού, την οποία υπογράφει Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, Ζεάκη Κλεοπάτρα αναφέρει τα εξής:



''Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τη σημαντική διάκριση του σχολείου μας στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινίας Μικρού Μήκους, «Νέοι CINE-φιλόσοφοι», ο οποίος διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Τμήμα Φιλοσοφίας, σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό φορέα δράσης πολιτισμού HE.art, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), και το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, με στόχο την προώθηση της φιλοσοφικής σκέψης και την ενίσχυση της διαλογικής σχέσης της φιλοσοφίας με τον κινηματογράφο.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: «Τα κίνητρα των επιλογών: αυτονομία και ετερονομία», καλώντας μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκφράσουν δημιουργικά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τα κίνητρα που διαμορφώνουν τις ανθρώπινες επιλογές, την ισχύ που έχει σήμερα το ιδεώδες της εσωτερικής ελευθερίας και αυτονομίας, ή και τις προκλήσεις της πραγμάτωσής τους στον σύγχρονο κόσμο.



Η ταινία μας με τίτλο: «Παρτίδα σκάκι» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Φιλοσοφίας με τη συμμετοχή μαθητών/τριών της Β Τάξης. Στόχος της ταινίας ήταν να αναδείξει τον διαρκή προβληματισμό του ανθρώπου ανάμεσα στην επιβολή εξωτερικών κανόνων και επιρροών (ετερονομία) και στην ελεύθερη σκέψη, προσωπική ευθύνη και αυτοδιάθεση (αυτονομία). Μέσα από τη δύναμη της εικόνας και του λόγου, οι μαθητές κατάφεραν να αποτυπώσουν τη σημασία της κριτικής σκέψης, της συνειδητής επιλογής και της ανθρώπινης ελευθερίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στο πλαίσιο του διεθνούς Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου «CINEphil_101» οπότε και προβλήθηκαν οι ταινίες που διακρίθηκαν και απονεμήθηκαν τα βραβεία σε κλίμα συγκίνησης και χαράς για τους μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Η ταινία μας απέσπασε το Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ «CINEphil_101». Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, δημιουργικής συνεργασίας και αφοσίωσης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών που στήριξαν την υλοποίηση της δράσης. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της αισθητικής παιδείας και της ενεργού συμμετοχής των νέων στον πολιτισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές/τριες που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στις μαθήτριες Άννα Τσικαλά, Μελίνα Φλουρή, Βαλέρια Χατζημιχαήλ που με το πάθος, με τη δημιουργικότητα, και το ταλέντο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της βραβευμένης ταινίας!''

