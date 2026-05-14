ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 21:08
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Κνωσού
αυτοκίνητο - πτώση κλαδιου
clock 19:53 | 14/05/2026
newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (14.05) στο Ηράκλειο μετά από πτώση δέντρου. Συγκεκριμένα ένα μεγάλο κλαδί του δέντρου έσπασε και έπεσε, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στη Λεωφόρο Κνωσού.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Πιθανότατα το δέντρο έπεσε από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κοπή και απομάκρυνση του πεσμένου κλαδιού, επαναφέροντας γρήγορα την ομαλή κυκλοφορία.

πτώση δένδρου Υλικες Ζημιες Αυτοκίνητο
