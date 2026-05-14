Ηράκλειο - μεταναστευτικό: '"Οχι" Καλοκαιρινού στις Μαλάδες - Καμία απόφαση λέει ο Πλεύρης

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στην πληροφορία της αυτοψίας κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου σε εργοστάσιο στην περιοχή των Μαλάδων, ενός εκ των χώρων όπου εξετάζεται η δυνατότητα διαμόρφωσης για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών/προσφύγων.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο οποίος και δεσμεύτηκε ότι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, στην οποία θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση των απόψεων.

Παράλληλα, ο Υπουργός επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ειλημμένη απόφαση για την χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων.

Υπενθυμίζεται ότι η θέση του Δήμου Ηρακλείου για τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος ταυτίζεται απόλυτα με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, θέτοντας το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων να πληροί, τα οποία είναι:

• Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.



• Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.



• Να έχει τις κατάλληλες, απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει κρίνει ότι η περιοχή των Μαλάδων δεν πληροί τα ως άνω χωροταξικά κριτήρια και με σχετικό Ψήφισμα που είχε εκδώσει (23/3/2026) – το οποίο ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε κοινοποιήσει στον Υπουργό – εκφράζει την κοινή βούληση της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην ενημερώνονται απλώς για ειλημμένες αποφάσεις, αλλά να έχουν λόγο και ρόλο σε επιλογές, οι οποίες πρέπει να προκύψουν από συνεννόηση και ουσιαστική συναπόφαση.

