ΒΟΑΚ - Ηράκλειο: Κυκλοφοριακό χάος στον Αη Γιάννη Χωστό λόγω έργων

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο, με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και βασικούς δρόμους του αστικού ιστού να βρίσκονται σε κατάσταση έντονης συμφόρησης.

Αιτία αποτελεί το κλείσιμο μιας λωρίδας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Χωστού, λόγω εργασιών αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, με την ουρά των οχημάτων να επεκτείνεται σε σημαντικό μήκος και να επηρεάζει ακόμη και κεντρικούς δρόμους της πόλης, φτάνοντας έως την περιοχή της Παπαναστασίου.

Η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει επιβαρυμένη έως τις 7 το απόγευμα, οπότε και προβλέπεται η άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

