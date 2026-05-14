Κρήτη: Στάση εργασίας από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κρήτης, στο πλαίσιο κινητοποίησης που έχει κηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η κινητοποίηση συνδέεται με την εκδίκαση υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, όπου εξετάζεται η παύση καθηκόντων τριών εκπαιδευτικών λόγω συμμετοχής στην απεργία-αποχή, με τη Δ.Ο.Ε. να κάνει λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης συλλογικών αγώνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η στάση εργασίας ισχύει από τις 11:00 έως τις 14:00 για την πρωινή ζώνη και από τις 14:00 έως τις 17:30 , προκειμένου να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά. Η Δ.Ο.Ε. υποστηρίζει ότι οι τρεις εκπαιδευτικοί τέθηκαν εκτός καθηκόντων λόγω της συμμετοχής τους σε συλλογικά αποφασισμένες δράσεις, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις ενάντια σε τέτοιες πρακτικές.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε και νέα στάση εργασίας για την Παρασκευή 15 Μαΐου, αυτή τη φορά με αφορμή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας. Η κινητοποίηση αφορά υπόθεση εκπαιδευτικού που, σύμφωνα με τη Δ.Ο.Ε., καθαιρέθηκε από τη θέση προϊσταμένης λόγω της συμμετοχής της στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

