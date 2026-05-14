Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Κριέ μου, παραμένεις δυναμικός και άμεσος σε κινήσεις και διεκδικήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα. Ο τρόπος που σκέφτεσαι και επικοινωνείς είναι πρακτικός και λογικός, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεών σου βρίσκεται το οικονομικό σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει μια υπερβολή σε ό,τι αφορά το σπίτι, ενώ μπορεί να γίνεις αμυντικός και έντονος σε κάποιες φάσεις μέσα στη μέρα. Οι όμορφες και ενδιαφέρουσες επικοινωνίες φαίνεται να σου δίνουν το πράσινο φως για να προχωρήσεις και να εκφράσεις το ενδιαφέρον σου στο άτομο που σε ενδιαφέρει, ενώ αν απλά απολαμβάνεις το φλερτ σήμερα είναι η καλύτερή σου.

Ταύρος



Ταύρε μου, κρατώντας αποστάσεις σήμερα παρατηρείς τα πράγματα και κρατάς σημειώσεις που θα ολοκληρώσουν την εικόνα που έχεις. Από το πρωί κάνεις κάποιες συζητήσεις, επιλέγεις ωστόσο να μην ανοιχτείς, αλλά να δημιουργήσεις ένα κλίμα που θα βοηθήσει τους άλλους να ανοιχτούν. Σε κάποια σημεία ωστόσο μπορεί να επιμείνεις, ιδίως αν οι απαντήσεις που θα πάρεις δε σε καλύψουν. Τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα μέσα στο κεφάλι σου και ξεκαθαρίζουν κάποιοι στόχοι και επιθυμίες. Καλό είναι να αποφύγεις να αναφερθείς σε πράγματα που μαθαίνεις άμεσα και να επικεντρωθείς σε κάποιες οικονομικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, μελετώντας τες λεπτομερώς.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, δεν είναι μια μέρα για να κάνεις ήπιες συζητήσεις με φίλους. Από το πρωί φαίνεται να επιμένεις σημαντικά σε κάποια πράγματα, θέλοντας να τα επιβεβαιώσεις, αλλά και να νιώσεις πιο ασφαλής γνωρίζοντας παραπάνω κομμάτια. Οι τόνοι μπορεί να ανέβουν εύκολα, ιδίως με την αίσθηση της αμφισβήτησης να κυριαρχεί, αν και μέσα σου αντιλαμβάνεσαι και το ενδιαφέρον που υπάρχει, αλλά και το ότι σε στηρίζουν με τον τρόπο τους. Κομμάτια στη δουλειά βγαίνουν μπροστά και μπορεί να σου ζητηθεί να αυξήσεις ρυθμούς, αν και θα είναι μια καλή ευκαιρία να εκφράσεις το δημιουργικό σου κομμάτι μέσα από αυτό.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα είσαι λίγο πιο έντονος και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που κινείσαι και αντιδράς σε διάφορα που βλέπεις στη δουλειά. Από το πρωί είσαι κάπως υπερβολικός και μεγαλοποιείς αρκετά από αυτά που βλέπεις, ενώ η συμπεριφορά σου μπορεί άνετα να γίνει αντικείμενο σχολιασμού αν δεν το προσέξεις. Από την άλλη, κάποιες επαφές που κάνεις μέσα στη μέρα ενισχύουν τον κοινωνικό σου περίγυρο με σημαντικές επαφές που θα σου φανούν χρήσιμες παρακάτω, ενώ προσεγγίζεις και στόχους με πιο απλό και πρακτικό τρόπο. Καλό είναι να αποφύγεις τυχόν αντιπαραθέσεις ή να βγεις μπροστά για άλλους, αλλά να επικεντρωθείς στο να δουλέψεις καλύτερα αυτά που θέλεις να προωθήσεις.

Λέων



Λέοντά μου, αρκετές οι συζητήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα, αλλά σα να μην ακούς και το τι έχουν να σου πουν. Από την πλευρά σου ξέρεις κάποια πράγματα και προσπαθείς να τα διασταυρώσεις και να τα επιβεβαιώσεις, κάτι που ίσως γίνεται και μια μορφή εμμονής σήμερα. Είναι σημαντικό να μην απαντάς σε όλα όσα ακούσεις, γιατί κάπου θα χάσεις και την ουσία. Τα επιχειρήματά σου είναι άμεσα και ο τρόπος σου θα ανάψει κάπως τα αίματα, κάτι που δεν το θέλουμε ιδιαίτερα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει κι ένα φλερτ από πίσω που θέλεις ίσως να κρύψεις προς το παρόν. Οι φίλοι πάντως φαίνεται να σε βοηθούν να χαλαρώσεις.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, είσαι κάπως πιο αδιάλλακτος. Από το πρωί κινείσαι σε κάπως πιο απόλυτα μοτίβα, έχοντας μεν κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου, μην ακούγοντας δε το τι έχουν να σου πουν οι άλλοι. Η σιγουριά σου για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα είναι πραγματικά κάτι που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο από τους άλλους, αλλά δε φαίνεται να σε νοιάζει και ιδιαίτερα. Επιμένεις να μάθεις τι παίζει σε κάποια ζητήματα. Ενώ έχεις μια πιο αισιόδοξη οπτική, τρως σκαλώματα και δεν είσαι ιδιαίτερα ευέλικτος. Ευθείες κινήσεις και διεκδικήσεις στα οικονομικά μπορεί να μεταφραστούν ως ανταγωνιστική στάση, αν και βρίσκεις τρόπο να το καμουφλάρεις και να το χαλαρώσεις.

Ζυγός



Ζυγέ μου, από το πρωί υπάρχει μια ένταση και μια υπερβολή στη δουλειά, τόσο με άτομα που έχεις να συναναστραφείς όσο και με κάποιες καταστάσεις που αντιλαμβάνεσαι πως ξεφεύγουν από τη λογική με τα όσα βλέπεις. Εσύ παραμένεις συγκεντρωμένος στην ουσία των πραγμάτων και εστιάζεις στα σημαντικά, κάτι που σε κάνει και αρκετά ξεκάθαρο στο να δρομολογήσεις τα πράγματα όπως θέλεις. Κάποιες συζητήσεις θα ανεβάσουν σημαντικά τους τόνους και μπορεί να υπάρξουν αντιπαραθέσεις. Σίγουρα όμως θα είναι και η ευκαιρία για να δεις τι γίνεται και ποιες μπορεί να είναι και οι διαθέσεις των άλλων.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, το πρόγραμμα που έχεις στο μυαλό σου είναι πολύ συγκεκριμένο και δεν φαίνεσαι ιδιαίτερα διατεθειμένος να κάνεις πίσω σε κάποια πράγματα. Από το πρωί, πηγαίνεις με βάση τα όσα έχεις στο μυαλό σου και δεν μετακινείσαι. Οι συζητήσεις που γίνονται έχουν μια δόση υπερβολής και απολυτότητας, ωστόσο δεν το αντιλαμβάνεσαι. Είσαι ωστόσο πολύ συγκεκριμένος και επικεντρωμένος σε αυτά που αναλαμβάνεις, αλλά και ανυπόμονος. Θέλεις να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Κάποιες κινήσεις που κάνεις βοηθούν πολύ στο να τακτοποιηθούν οικονομικά θέματα, αλλά και να ανοίξεις κάποιες νέες επαφές σε αυτό το κομμάτι.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, κάπου κολλάς και δεν μπορείς να ακούσεις εύκολα το τι έχουν να σου πουν οι άλλοι. Από το πρωί, η αίσθηση πως έχεις δίκιο σε κάποια πράγματα και δεν αφήνεις τους άλλους να ολοκληρώσουν εύκολα βγάζει στην επιφάνεια αυτό το απόλυτο κομμάτι σου που σε κάνει ίσως και μη συζητήσιμο. Στη δουλειά είσαι μια χαρά ωστόσο. Επικεντρώνεσαι σε όσα έχεις να κάνεις και κινείσαι πρακτικά και άμεσα, αρκεί να μην μπει κάποιος στη μέση και προσπαθήσει να επέμβει. Μέσα από το φλερτ βρίσκεις διέξοδο, ενώ είσαι πιο άμεσος και στο πώς εκφράζεσαι. Κάποιες σχέσεις τις προσέχεις και τις φροντίζεις περισσότερο μέσα στη μέρα.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, η διάθεσή σου είναι αρκετά καλή και σήμερα και μέσα από το δημιουργικό σου εκφράζεσαι ακόμα πιο άνετα μέσα στη μέρα. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα και μια υπερβολική στάση στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων, και ίσως αυτό να είναι από τη δική σου την πλευρά. Να εκφράζεις κάποιες αντιρρήσεις με ένταση που ανεβάζει τους τόνους. Κατά τα άλλα, αναλαμβάνεις κάποιες σημαντικές δουλειές και τις ολοκληρώνεις άμεσα, ενώ επιλέγεις να βάλεις στο πρόγραμμα δραστηριότητες που θα σου φτιάξουν το κέφι και θα δώσουν μια διαφορετική νότα στη ρουτίνα σου.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα κάπως το παρακάνεις με τη δουλειά και με το πόσο έμφαση δίνεις σε λεπτομέρειες. Από το πρωί, μπαίνεις στη διαδικασία να ολοκληρώσεις κάποια κομμάτια δουλειάς. Σε πιάνει όμως το κομμάτι της τελειομανίας και δύσκολα μπορείς να δεχτείς κάποια άλλη άποψη πάνω σε κάτι που έχεις αναλάβει. Είσαι αρκετά σίγουρος για αυτό που έχεις κατά νου, αλλά και για τον τρόπο που το οργανώνεις, που κάθε τι διαφορετικό σου δίνει την εντύπωση πως σε αμφισβητούν. Υπάρχουν σημαντικές συζητήσεις και επαφές μέσα στη μέρα που ξεκαθαρίζουν το τοπίο στα της δουλειάς, όμως και στο φλερτ υπάρχει κάποια κινητικότητα.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ μου, η δημιουργική σου διάθεση εκφράζεται σε μεγάλο, αλλά και με πιο υπερβολικό θα έλεγα τρόπο. Από το πρωί φαίνεται να πεισμώνεις σχετικά με κάποια πράγματα και να δίνεις βάση λίγο παραπάνω στη συναισθηματική τους πλευρά, κάτι που δεν είναι εύκολο να αντιληφθούν ή να δεχτούν όλοι. Εσύ όμως επιμένεις. Ο τρόπος που τα εξηγείς είναι απλός και εστιάζεις πολύ στο να έρθεις κοντά με άτομα που ξέρεις πως θα αντιληφθούν την ουσία των όσων λες, θέλοντας ίσως να μειώσεις κάπως και αυτό το αίσθημα μοναξιάς. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός σε ό,τι αφορά αχρείαστα έξοδα, γιατί κάπου το παρακάνεις μέσα στη μέρα. Αν και αρκετά παίζει να είναι για το σπίτι.