Βαλένθια -Παναθηναϊκός 81-64: Ο «Επτάστερος» λύγισε στο Game 5 και έμεινε εκτός Final Four

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε με τον πλέον επώδυνο τρόπο, καθώς οι «πράσινοι» ηττήθηκαν από τη Βαλένθια με 81-64 στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague.

Τι κι αν βρέθηκε στο 0-2, με δύο εντός έδρας ήττες, η Βαλένθια απέδειξε το βράδυ της Τετάρτης (13/5) ότι μπορεί να θεωρηθεί μία ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι Ισπανοί νίκησαν με 81-64 τον Παναθηναϊκό και με τρία σερί θετικά αποτελέσματα, προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Telekom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Ο Μπράνκου Μπάντιο έκανε μεγάλη εμφάνιση, Τέιλορ, Ντε Λαρέα, Μοντέρο, Κι ακολούθησαν, η άμυνα ήταν σε εκπληκτικό επίπεδο και η Βαλένθια συνεχίζει, με φόντο τον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα παραταχθεί χωρίς τους Έντι Ταβάρες – Άλεξ Λεν.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, θα περιοριστεί σε ρόλο θεατή στο μεγάλο τουρνουά που θα γίνει στο γήπεδό του.

Οι πράσινοι ήταν για άλλο ένα βράδυ μπερδεμένοι, ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε στο ημίχρονο με τον Τι Τζέι Σορτς, ο Κέντρικ Ναν ήταν αρνητικός, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κι ο Ματίας Λεσόρ δεν βοήθησαν, συνολικά η εικόνα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης ήταν κακή.

Έβαλαν 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 13 στο δεύτερο, είχαν αποκαρδιωτικά ποσοστά στο ημίχρονο και ενώ στο δεύτερο μέρος έδειξαν να βρίσκουν καύσιμα στο ντεπόζιτο, κυρίως χάρη στον Βασίλη Τολιόπουλο, συμβιβάστηκαν με την μοίρα τους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 20 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τέιλορ 9 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρίβερς 6 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 9 (2), Κι 12 (4/6 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μοντέρο 12 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ, Σακό 2, Τόμσον 3 (1), Κόστελο 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 10 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ0, Ναν 9 (3/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 6 λάθη), Λεσόρ 8 (4/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 8 (0/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου

Τα ζευγάρια του φάιναλ φορ της Αθήνας:

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ (22-24/5)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (22/4 - 18:00 & 21:00)



1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)



2. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Βαλένθια (Ισπανία)

ΤΕΛΙΚΟΣ (24/5)



Νικητής 1 - Νικητής 2