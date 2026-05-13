Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε να προσφέρει στους Έλληνες μια καλύτερη ποιότητα ζωής

Βολές κατά της κυβέρνησης εκτόξευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή την άνοδο των τιμών.

Μιλώντας στη Βουλή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι «αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αποτύχατε να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες και να δώσετε προοπτική στους νέους ανθρώπους. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα».

Επεσήμανε, δε, ότι «το ΠΑΣΟΚ ως αυριανή κυβέρνηση δεσμεύεται για μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική, που θα έχει προτεραιότητα τα συμφέροντα του εργαζόμενου και θα βάλει οριστικό τέλος στο πάρτι ασυδοσίας των ολιγοπωλίων. Μόνο έτσι θα ανασάνει βαθιά η κοινωνία». Σημείωσε επίσης ότι η κοινωνία ασφυκτιά από την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει καθώς έχουμε από τη μία ρεκόρ κερδοφορίας, ρεκόρ μερισμάτων και ρεκόρ υπερκερδών κι απ’ την άλλη, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Απριλίου να σοκάρουν: 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο.

«Δεν πρόκειται απλά για πληθωρισμό αλλά για τεράστια αναδιανομή πλούτου. Κάθε μήνα. Εδώ και χρόνια. Από τους πολλούς προς τους λίγους», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανδρουλάκης για Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ»