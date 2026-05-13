Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο Κωστής Χατζηδάκης

Τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με έμφαση στον συντονισμό των υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη, καθώς και στον ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη δημιουργία Συμβουλίου Υδάτων, με στόχο την ενίσχυση του σχεδιασμού και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας της Κυβέρνησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε ζητήματα διοικητικής λειτουργίας και αναπτυξιακού σχεδιασμού.

