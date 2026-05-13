«Πυρά» Κόντη κατά των διαιτητών: «Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε»

Έξαλλος με τη διαιτησία και την εξέλιξη του αγώνα στη Λιβαδειά εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το φινάλε της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό.

Ο τεχνικός των Κρητικών στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, τονίζοντας πως ο ΟΦΗ θα μπορούσε να έχει «καθαρίσει» το παιχνίδι, ενώ έκανε λόγο για αποφάσεις που, όπως υποστήριξε, επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του ματς.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Στα δικά μου τα μάτια έγινε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο από εμάς, πήγαινε για 0-3 και 0-4. Βγάλαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό το παιχνίδι κάποιοι το κατέστρεψαν, το έκαναν με εντάσεις, κόκκινες. Αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα, δεν το έχω ξαναδεί στην ζωή μου, με το ζόρι να χάσουμε. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ περίεργα, ήρθαμε με πολύ μεγάλη όρεξη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παλάσιος έχει κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα, εμείς ακουμπάγαμε και παίρναμε κάρτα. Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε»