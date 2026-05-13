Κίνα: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο (φωτογραφίες, βίντεο)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.



Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα, μετά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.

Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Τραμπ στο Πεκίνο με 17 CEO



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδεύεται από 17 επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών, που ελπίζουν να επωφεληθούν για να ενισχύσουν τη θέση τους στην κινεζική αγορά.

Καθώς αναχωρούσε για την συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εστίασή του θα είναι το εμπόριο των δύο χωρών και θα ζητήσει ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «να ανοίξει» περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ.



Νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο είχε δηλώσει ότι θα μιλήσει για πολλά πράγματα με τον Σι Τζινπίνγκ αλλά όχι ιδιαίτερα για το Ιράν. «Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο Σι για πολλά πράγματα. Θα έλεγα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για το εμπόριο», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή το έχουμε υπό έλεγχο», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξη Τραμπ στο Πεκίνο

Image

Image

Image

Image

Φωτ. REUTERS/Evan Vucci

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Σι – Στο επίκεντρο η Μ. Ανατολή

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»