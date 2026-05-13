Νέα πρόκληση της Άγκυρας: Τουρκική παρενόχληση σε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια

Σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας προχώρησε η Τουρκία, ταράζοντας το κλίμα στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε φραστικά το πλοίο «Ocean Link», το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλαιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω. Το πλήρωμα της τουρκικής πυραυλακάτου επικοινώνησε με το «Ocean Link», υποστηρίζοντας αναίτια πως το σκάφος έπλεε σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα «Αδριάς», η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.

Το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Η πρόκληση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς συμπίπτει με την αναμονή κατάθεσης νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση που αφορά τη «Γαλάζια Πατρίδα». Με το συγκεκριμένο κείμενο, η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιμένοντας στον περιορισμό των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια και επαναφέροντας στο προσκήνιο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο εισάγει τον όρο «EGEAYDAK» για να αμφισβητήσει την κυριαρχία συγκεκριμένων νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό ναυτικό έχει δικαίωμα παρέμβασης ακόμη και σε θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει οριοθετηθεί επίσημα ΑΟΖ.

Η στάση της Αθήνας

Παρά την κινητικότητα της γείτονος, η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει πως τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως η Αθήνα παρακολουθεί το ζήτημα, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας παραμένει απαράβατος κανόνας.

Σύμφωνα με την κυβερνητική οπτική, το τουρκικό νομοσχέδιο προορίζεται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία. Η ελληνική πλευρά αντιτείνει την κατοχύρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού με ευρωπαϊκή σφραγίδα, καθώς και την παρουσία διεθνών ενεργειακών κολοσσών σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, ως έμπρακτη θωράκιση των συμφερόντων της χώρας

