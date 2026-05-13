Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του

Προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Ηρακλείου, κρίθηκε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης από την Παντάνασσα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αφού εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι, δίπλα στο αυτοκίνητο της οικογένειας.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του, κάτι που όπως είπε θα παραδεχθεί και η ίδια, όταν ξεπεράσει την περιτραυματική αμνησία, αποτέλεσμα του τραυματισμού της στο κεφάλι.

Από την πλευρά της η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει αξιόπιστο κατηγορητήριο.

Παρά τους ισχυρισμούς του, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείσθηκαν και ο 30χρονος πατέρας 4 παιδιών θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, ενώ από την αρχική της αναφορά προκύπτει ότι δεν θυμάται τα γεγονότα του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειάς της επιμένει ότι υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με την εξέταση όλων των ευρημάτων και καταθέσεων που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής.

