Θρίλερ στην Παντάνασσα: Ξανά στην Ανακρίτρια ο 30χρονος

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε χθες, ενώπιον της Ανακρίτριας για απολογία ο 30χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία είχε εντοπιστεί αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο στην περιοχή Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου σκοπεύει να αιτηθεί την πλήρη αξιοποίηση του χρονικού περιθωρίου που προβλέπεται μέχρι την απολογία, επιμένοντας ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί αφού ληφθεί πρώτα η κατάθεση της 28χρονης, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη στο ΠΑΓΝΗ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει απολογία με ελλιπή στοιχεία, ενώ αφήνει αιχμές για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη διασταυρωθεί, τονίζοντας την ανάγκη να αποτυπωθεί πλήρως η εικόνα της υπόθεσης.

Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιτραυματική αμνησία, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, ενώ από την αρχική της αναφορά προκύπτει ότι δεν θυμάται τα γεγονότα του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειάς της επιμένει ότι υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με την εξέταση όλων των ευρημάτων και καταθέσεων που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής.

