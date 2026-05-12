Κρήτη: Η έλλειψη νοσηλευτών απειλεί τα νοσοκομεία - Πάνω από 1100 οι κενές θέσεις

Οι νοσηλευτές αποτελούν το διαχρονικό στήριγμα της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών — από την κρίσιμη πρώτη γραμμή των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, μέχρι την κοινοτική φροντίδα, την πρόληψη και την αποκατάσταση.

Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη προσφορά τους, ο κλάδος βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια βαθιά κρίση.

Η νοσηλευτική κοινότητα πλήττεται από διαρθρωτικά προβλήματα που απειλούν την ίδια την λειτουργία του συστήματος.



Η συνεχής διαρροή έμπειρου προσωπικού προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσέλκυση νέων επιστημόνων, δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Οι Έλληνες νοσηλευτές παραμένουν οι χαμηλότερα αμειβόμενοι στην Ευρώπη, γεγονός που αποθαρρύνει την είσοδο νέων επαγγελματιών στον κλάδο.



Στα νοσοκομεία της Κρήτης, η κατάσταση περιγράφεται ως οριακή.

Με τις κενές οργανικές θέσεις να ξεπερνούν τις 1.100, η λειτουργία κλινικών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Η αναλογία νοσηλευτή ανά ασθενή έχει ξεπεράσει προ πολλού τα διεθνή όρια ασφαλείας», επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας πως οι υπεράριθμες βάρδιες χωρίς ανάπαυση δεν οδηγούν μόνο στην επαγγελματική εξουθένωση , αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο ιατρικών λαθών.



Το μέγεθος του προβλήματος αναγνώρισε και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, παραδέχθηκε σε πρόσφατη τοποθέτησή του ότι οι ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες «πληγές» του ΕΣΥ.

