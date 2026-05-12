Ρεάλ: «Έκλεισε» ο Μουρίνιο

Σημαντική εξέλιξη φαίνεται να προκύπτει γύρω από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι έτοιμος να επιστρέψει στον σύλλογο της Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ μέσα από ανάρτησή του στο «X», οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για την έναρξη νέας συνεργασίας, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μόλις ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπενφίκα.

«Ο Ζοζέ Μουρίνιο πρόκειται να γίνει ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Πορτογάλος προπονητής κατέληξε σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου. Αναμένεται επίσημη δήλωση από τον Ζοζέ Μουρίνιο την επόμενη εβδομάδα», σημειώνεται στο ρεπορτάζ του Ταβολιέρι.