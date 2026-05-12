Survivor: Στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό ο Κρητικός Μάνος Μαλλιαρός
clock 13:00 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι παίκτες του Survivor, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη συμπαίκτης τους στον Αγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μάνος Μαλλιαρός έχει υποστεί νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν είδε τον τραυματισμό του συμπαίκτη του από την προπέλα ταχύπλοου σκάφους.

Ο Κρητικός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο Survivor να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος.

Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός ξεκαθάρισε ότι ο παίκτης που έχει τραυματιστεί σοβαρά δεν είναι ο αδερφός του Μάνος.

"Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά", έγραψε χαρακτηριστικά.

