Ο πόλεμος της ξαπλώστρας: Τέλος στις πετσέτες που «κρατούν» θέση στις διακοπές

Ένα από τα πιο εκνευριστικά φαινόμενα των καλοκαιρινών διακοπών φαίνεται πως μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο ξενοδοχείων και ταξιδιωτικών εταιρειών.

Ο λεγόμενος «πόλεμος της ξαπλώστρας», με πετσέτες να καταλαμβάνουν θέσεις από τα ξημερώματα, προκαλεί αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη μετά και την αποζημίωση που κέρδισε Γερμανός τουρίστας για διακοπές στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορά οικογένεια από τη Γερμανία, η οποία κατήγγειλε ότι αναγκαζόταν καθημερινά να ψάχνει για διαθέσιμη ξαπλώστρα, παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Το δικαστήριο του Ανόβερου δικαίωσε τον τουρίστα, επιδικάζοντας αποζημίωση άνω των 900 ευρώ.

Η απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στα ξενοδοχεία

Ο ταξιδιώτης είχε πληρώσει περισσότερα από 7.000 ευρώ για οικογενειακές διακοπές στην Κω, όμως, όπως υποστήριξε, οι ξαπλώστρες παρέμεναν μονίμως «δεσμευμένες» με πετσέτες από πολύ νωρίς το πρωί.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν είχε άμεση ευθύνη λειτουργίας του ξενοδοχείου, όφειλε να διασφαλίζει μια λογική αναλογία ξαπλωστρών για τους επισκέπτες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ σημαντική», εκτιμώντας ότι πλέον περισσότεροι τουρίστες θα κινηθούν νομικά όταν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα σε ξενοδοχεία και resorts.

Πώς προσπαθούν να σταματήσουν τις «κρατήσεις» με πετσέτες

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, αρκετά ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Γαλλία εφαρμόζουν ήδη νέους κανόνες για τις ξαπλώστρες.

Σε ορισμένα resorts, αν κάποιος αφήσει πετσέτα και δεν εμφανιστεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το προσωπικό αφαιρεί τα αντικείμενα και τα μεταφέρει στα απολεσθέντα.

Άλλα ξενοδοχεία εφαρμόζουν σύστημα κατανομής ξαπλωστρών από το check-in, ώστε κάθε επισκέπτης να έχει τη δική του θέση για όλη τη διάρκεια των διακοπών.

Παραθεριστές που μίλησαν στο BBC περιέγραψαν την κατάσταση ως καθημερινό «άγχος διακοπών», με πολλούς να ξυπνούν πριν χαράξει μόνο και μόνο για να προλάβουν μια θέση δίπλα στην πισίνα.

Οι ξαπλώστρες γίνονται… αιτία έντασης στις διακοπές

Το φαινόμενο των πετσετών στις ξαπλώστρες δεν είναι καινούργιο, όμως τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει ενταθεί, ειδικά σε μεγάλα all inclusive ξενοδοχεία.

Πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν πλέον ότι η πρακτική αυτή καταστρέφει την εμπειρία των διακοπών, ενώ οι ξενοδόχοι αναζητούν τρόπους για πιο δίκαιη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.

