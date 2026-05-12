Με βαρύ οπλισμό οι ληστές της Τιθορέας: «Είχαν χειροβομβίδες και όπλα με σφαίρες στη θαλάμη»

Με πολύ βαρύ οπλισμό, δείγμα του ότι ήταν έτοιμοι για όλα, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα οι οκτώ που εμπλέκονται στη ληστεία υποκαταστήματος τράπεζας στην Τιθορέα, οι οποίοι κρατούνται στη ΓΑΔΑ.

Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «οι πρώτοι πέντε συνελήφθησαν λίγο μετά τη ληστεία και έφεραν μαζί τους βαρύ οπλισμό. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολυβόλα».

Όπως συμπλήρωσε η κα Δημογλίδου, οι ληστές - έξι άνδρες και δύο γυναίκες - δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, αλλά επέλεξαν τη συγκεκριμένη τράπεζα επειδή βρισκόταν μακριά από αστυνομικό τμήμα, ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να διαφύγουν, με τα 200.000 ευρώ που ήταν τελικά η λεία τους.

«Έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κάποια αδικήματα. Αναζητούμε κι άλλα άτομα και σήμερα αναμένεται να γίνουν και κατ' οίκον έρευνες», ανέφερε επίσης η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να βρίσκεται και πίσω από τη ληστεία στα ΕΛΤΑ Καλαβρύτων.

Η ληστεία, η καταδίωξη και οι συλλήψεις

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν σήμανε συναγερμός για ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Τιθορέα, όπου οι δράστες απέσπασαν μεγάλο ποσό. Πολύ γρήγορα μετά την εισβολή τους στην τράπεζα, δυνάμεις της Αστυνομίας άρχιζαν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να προλάβουν τους ληστές πριν απομακρυνθούν και τελικά εντόπισαν ένα γκρι κλεμμένο όχημα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Κάποια στιγμή, οι δυνάμεις της ΔΑΟΕ κατάφεραν να εγκλωβίσουν τους δράστες σε αδιέξοδο και οι τελευταίοι βγήκαν από το όχημα με τα καλάσνικοφ στα χέρια, απειλώντας να πυροβολήσουν τους αστυνομικούς. Όταν είδαν ότι ήταν από παντού περικυκλωμένοι και δεν είχαν ελπίδα να ξεφύγουν, τα πέντε άτομα παραδόθηκαν και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν και άλλοι τρεις συνεργοί τους στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Απογευματινές ώρες σήμερα (σ.σ. χθες) προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

