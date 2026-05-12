Κρήτη: Απομακρύνεται, αιφνιδίως, η Διοικήτρια των νοσοκομείων στο Λασίθι

Την ξαφνική απομάκρυνση της Διοικήτριας των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Νομού Λασιθίου, Ευαγγελίας Φανουράκη, από τη θέση της αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας, σηματοδοτώντας αλλαγές στη διοικητική δομή της δημόσιας υγείας στο Λασίθι.

Η ίδια, σε δημόσια τοποθέτησή της, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο άσκησης των καθηκόντων της, σημειώνοντας ότι μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών, συνολικά εννέα άνθρωποι –συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας– απομακρύνθηκαν από το σύστημα δημόσιας υγείας της Κρήτης ως ανεπαρκείς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η κα Φανουράκη αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι ο «κοινός κριτής» για όλες τις περιπτώσεις δεν προέρχεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ούτε από τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αισθάνεται υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου να μην επικαλεστεί προσωπικούς λόγους για τη σιωπή της, επιλέγοντας να τοποθετηθεί δημόσια για όσα έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της θητείας της.

