Ηράκλειο - θρίλερ στην Παντάνασσα: Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας

Σταθερή αλλά βελτιούμενη χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Όπως διευκρίνισε, η ασθενής διατηρεί καλή εγρήγορση και είναι πλήρως προσανατολισμένη στον χώρο και τα πρόσωπα.

Η γενική κλινική της πορεία αξιολογείται ως θετική, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι παρουσιάζει σταδιακή σταθεροποίηση.

Σε επίπεδο τραυμάτων, η 28χρονη φέρει σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων κάταγμα στο κρανίο και τραυματισμό στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο , καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περιτραυματική αμνησία που παρουσιάζει, καθώς δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν του τραυματισμού της. Κατά την άφιξή της στο Τμήμα Επειγόντων, είχε αναφέρει μόνο ότι «παρασύρθηκε από όχημα», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η επαναφορά της μνήμης, εφόσον συμβεί, θα είναι σταδιακή και απρόβλεπτη.

Το ιστορικό της υπόθεσης και οι έρευνες

Η 28χρονη είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην περιοχή της Παντάνασσας, φέροντας εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Σημαντικό ρόλο στον άμεσο εντοπισμό και τη διακομιδή της έπαιξε η παρέμβαση διερχόμενου γιατρού, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με το όχημα της οικογένειας να έχει μεταφερθεί για πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με την πλευρά της 28χρονης, έχουν εντοπιστεί ευρήματα και ίχνη αίματος που εξετάζονται εργαστηριακά, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και ο μηχανισμός του τραυματισμού.

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου συζύγου υποστηρίζει ότι το περιστατικό οφείλεται σε ατύχημα, αναφέροντας πως η γυναίκα φέρεται να άνοιξε την πόρτα του οχήματος εν κινήσει και να έπεσε στο οδόστρωμα. Αντίθετα, η οικογένεια της 28χρονης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με κομβική πλέον την κατάθεση της ίδιας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Απολογείται ο 30χρονος – Ενδεχόμενο νέας προθεσμίας

Ο 30χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας και να απολογηθεί για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να ζητήσει νέα προθεσμία, καθώς η υπεράσπισή του θεωρεί καθοριστικής σημασίας να έχει προηγηθεί η κατάθεση της παθούσας, πριν ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.

