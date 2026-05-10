Ηράκλειο: Νέο θρίλερ με τον βαρύτατο τραυματισμό 27χρονης - Ποινική δίωξη στο σύζυγο

Nέα τροπή παίρνει η υπόθεση τραυματισμού μια 27χρονης μητέρας η οποία εντοπίστηκε το Σάββατο που πέρασε σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 27χρονη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς και να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο αστυνομικοί του Α.Τ Μαλεβιζίου σχημάτισαν δικογραφία εναντίον του συζύγου της, 30 ετών, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Ο εισαγγελέας στον οποίο οδηγήθηκε του άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τα στοιχεία που φαίνεται να αξιολόγησαν οι αστυνομικοί με βάση τα ευρήματα και το κυριότερο τον βαρύτατο τραυματισμό της 27χρονης παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό και κακοποίηση γι αυτό και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση δίωξης. Σε κάθε περίπτωση αυτή η υπόθεση έρχεται να συνταράξει για μια ακόμη φορά την τοπική κοινωνία καθώς ακόμη δεν έχει συνέλθει από την στυγερή δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα, αλλά και τη δολοφονία της άτυχης μητέρας από τις Δαφνές.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Μεγάλες ζημιές στην αποθήκη της βιοτεχνίας μετά την πυρκαγιά (βίντεο)

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο νεαρός, με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο