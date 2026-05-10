Προκλητική Milliyet: Η «Γαλάζια Πατρίδα» παίρνει ζωή -Η Ελλάδα σφετερίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet επιχειρεί με νέο άρθρο της να «ντύσει» τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» με νομικό μανδύα, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως δύναμη… αυτοάμυνας απέναντι σε μια δήθεν επιθετική Ελλάδα που «σφετερίζεται» κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άγκυρα ετοιμάζει νέο «Τουρκικό Νόμο Θαλασσίων Ζωνών», 44 χρόνια μετά τον νόμο για τα χωρικά ύδατα του 1982, με στόχο να καθορίσει συνολικά τα τουρκικά «θαλάσσια δικαιώματα» σε όλες τις θάλασσες όπου βρέχεται η Τουρκία, από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα. Η Milliyet υπογραμμίζει ότι στο νέο πλαίσιο τα τουρκικά χωρικά ύδατα σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο θα ορίζονται στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ στο Αιγαίο παραμένουν στα 6 μίλια, επιλογή που παρουσιάζεται ως «σταθερή πολιτική» της Άγκυρας.

Το άρθρο παρουσιάζει τον νόμο ως εργαλείο «θωράκισης» όλων των θαλάσσιων ζωνών – υφαλοκρηπίδας, συνορεύουσας ζώνης και ΑΟΖ – με στόχο να καταγραφούν ρητά οι τουρκικές αξιώσεις και να αποκτήσουν, όπως αναφέρει, ισχυρότερο εσωτερικό και διεθνές νομικό έρεισμα.

Ειδικό καθεστώς και υπερεξουσίες στον Ερντογάν

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη που δίνει στον Τούρκο πρόεδρο την εξουσία να κηρύσσει θαλάσσιες περιοχές ως «Ειδικής Θαλάσσιας Κατάστασης» ακόμη και εκεί όπου η Τουρκία δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΖ, εφαρμόζοντας ένα ιδιότυπο μονομερές καθεστώς. Η Milliyet αναφέρει ότι σε αυτές τις ζώνες, αλλά και σε ολόκληρη την τουρκική ΑΟΖ, κάθε οικονομική, επιστημονική ή περιβαλλοντική δραστηριότητα θα εξαρτάται από την άδεια της Άγκυρας, από έρευνες υδρογονανθράκων μέχρι αλιεία και περιβαλλοντικά προγράμματα.

Ως «πρότυπα» ειδικού καθεστώτος παρατίθενται ήδη υφιστάμενες τουρκικές θαλάσσιες περιοχές, όπως η προστατευόμενη ζώνη των υποθαλάσσιων ορέων Φοινίκης και οι περιοχές προστασίας στο Βόρειο Αιγαίο και στο σύμπλεγμα Μάκρη – Αντίφελλος (Φετίγιε–Κας), που η Άγκυρα παρουσιάζει ως μοντέλο για τη γενίκευση ανάλογων ρυθμίσεων.

Η Ελλάδα στο στόχαστρο: «Θέλει να στερήσει την Τουρκία από ανοιχτή θάλασσα»

Στο κέντρο του άρθρου βρίσκεται το Αιγαίο, όπου η Milliyet επαναλαμβάνει τη γνωστή τουρκική κατηγορία ότι οποιαδήποτε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων «θα έκοβε» την πρόσβαση της Τουρκίας σε ανοιχτή θάλασσα και θα μείωνε δραστικά τις περιοχές διεθνών υδάτων προς χρήση από τουρκικά πλοία. Η εφημερίδα υπενθυμίζει τη σχετική απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995, το γνωστό casus belli απέναντι στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να θεωρείται απολύτως «ενεργό» πολιτικό πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Milliyet εμφανίζει την Αθήνα ως δύναμη που, τάχα, προσπαθεί με «χάρτες» και «μονομερείς ενέργειες» στην ΕΕ να νομιμοποιήσει μια μη ανακηρυγμένη ελληνική ΑΟΖ στο Αιγαίο, την οποία η Άγκυρα δηλώνει αποφασισμένη να μπλοκάρει.

«Διαστρέβλωση» των ελληνικών κινήσεων: θαλάσσια πάρκα και αλιεία

Η πιο χαρακτηριστική επίθεση κατά της Ελλάδας αφορά τις ελληνικές πρωτοβουλίες για θαλάσσια πάρκα και προστατευόμενες περιοχές στο Αιγαίο, τις οποίες η Milliyet παρουσιάζει ως εργαλείο «σφετερισμού» τουρκικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το άρθρο κατηγορεί την Αθήνα ότι με την ανακήρυξη «θαλάσσιων πάρκων» και «ζωνών απαγόρευσης αλιείας» επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και να περιορίσει τη δραστηριότητα της Τουρκίας σε περιοχές που η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτουν στα δικά της δικαιώματα.

Η Τουρκία, σύμφωνα με τη Milliyet, δηλώνει ότι θεωρεί αυτές τις ελληνικές κινήσεις «ανυπόστατες» και διαμηνύει πως ο νέος νόμος θα προσφέρει τη νομική βάση για να εμποδίσει στο μέλλον κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία, όχι μόνο στην αλιεία αλλά σε κάθε οικονομική και επιστημονική δραστηριότητα.

«Sui generis» Αιγαίο και επίκληση διεθνούς δικαίου à la carte

Το δημοσίευμα επιχειρεί να θεμελιώσει τις τουρκικές θέσεις σε μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας ότι το Αιγαίο είναι «ημίκλειστη θάλασσα» και άρα «sui generis», με ειδικό καθεστώς που απαιτεί – κατά την Άγκυρα – διμερή συνεννόηση για ζητήματα όπως η αλιεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η επιστημονική έρευνα. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία υπενθυμίζει μέσω της Milliyet ότι δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και αυτοπροσδιορίζεται ως «μόνιμος αντιτιθέμενος» σε διατάξεις που θωρακίζουν τις θέσεις της Ελλάδας για νησιωτικά δικαιώματα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Παρόλα αυτά, το άρθρο επιλεκτικά επικαλείται διατάξεις που προβλέπουν συνεργασία σε ημίκλειστες θάλασσες, προβάλλοντας την κατηγορία ότι η Αθήνα δεν σέβεται αυτές τις αρχές και επομένως η Τουρκία «νομιμοποιείται» να προχωρήσει μονομερώς στον δικό της νόμο θαλάσσιων ζωνών.

Σύνδεση με Λιβύη, Κύπρο και Μοντρέ

Η Milliyet σπεύδει να διαβεβαιώσει το εσωτερικό ακροατήριο ότι ο νέος νόμος δεν θίγει τις συμφωνίες της Άγκυρας με την Τρίπολη στη Λιβύη ούτε τη συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας με το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα στην Κύπρο, παρουσιάζοντάς τες ως ακρογωνιαίους λίθους της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν αλλάζει το καθεστώς του Μοντρέ για τα Στενά, με την Τουρκία να επιχειρεί να εμφανιστεί ως «υπεύθυνος διαχειριστής» των διεθνών διελεύσεων, την ώρα που κλιμακώνει τις μονομερείς της αξιώσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Τελικός στόχος του νέου πλαισίου, όπως ξεκάθαρα προβάλλει η Milliyet, είναι να «μπλοκάρει» οποιοδήποτε μελλοντικό «τετελεσμένο» σε βάρος της «Γαλάζιας Πατρίδας», μετατρέποντας τις αμφισβητούμενες τουρκικές αξιώσεις σε εσωτερικό νόμο, που η Άγκυρα θα επιχειρήσει να επιβάλει στην πράξη απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο.

