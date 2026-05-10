Συντάξεις: Ποιοι λαμβάνουν επίδομα 300 ευρώ και ποια τα κριτήρια για τις νέες παροχές

Μέσα στο 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πακέτο τριπλής οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, το οποίο συνδυάζει μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις. Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με την κορύφωση των καταβολών να τοποθετείται προς το τέλος του έτους.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 1,87 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 λαμβάνουν προνοιακές παροχές.

Επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο

Η πρώτη ενίσχυση θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, μέσω του μόνιμου επιδόματος ύψους 300 ευρώ. Το μέτρο διευρύνεται σημαντικά, καθώς εντάσσονται περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχοι. Το επίδομα απευθύνεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών (έως 31/12/2025) και χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τα 300.000 ευρώ. Για έγγαμους, τα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ εισόδημα και έως 400.000 ευρώ περιουσία. Το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ για ζευγάρια μπορεί να φτάσει συνολικά τα 600 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου μαζί με το επίδομα

Την ίδια χρονική περίοδο, στα τέλη Νοεμβρίου, θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν εντός του 2025. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των συνολικών ετήσιων πληρωμών, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αντίστοιχα με αυτά του επιδόματος (25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά μέλος), ενώ τίθεται και όριο ακίνητης περιουσίας στα 120.000 ευρώ.

Η καταβολή της επιστροφής θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με το επίδομα, ενισχύοντας αισθητά το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εκείνη την περίοδο.

Αυξήσεις συντάξεων τον Δεκέμβριο

Το τρίτο σκέλος του πακέτου αφορά τις αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες θα αποτυπωθούν τον Δεκέμβριο του 2026, όταν θα προκαταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2027. Η αύξηση εκτιμάται στο 2,6%, με βάση τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Παράλληλα, για πρώτη φορά καταργείται ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν το σύνολο της αύξησης που δικαιούνται, ανεξαρτήτως ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

Η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό, χωρίς να μεταβάλλεται, και δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, αλλά μόνο σε φορολόγηση. Ιδιαίτερα ωφελημένοι αναμένεται να είναι όσοι διαθέτουν υψηλή προσωπική διαφορά, καθώς θα αρχίσουν να βλέπουν ουσιαστικές αυξήσεις σε ετήσια βάση — κάτι που στο προηγούμενο καθεστώς μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά.

Ένα ενιαίο πακέτο ενίσχυσης

Το νέο πλαίσιο συγκροτεί ένα «τρίπτυχο» ενίσχυσης για τους συνταξιούχους μέσα σε λίγους μήνες: άμεση οικονομική στήριξη τον Νοέμβριο, επιστροφή στεγαστικών δαπανών την ίδια περίοδο και μόνιμη αύξηση εισοδήματος από τον Δεκέμβριο.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η απορρόφηση των πιέσεων από τον πληθωρισμό, με άμεσο και ορατό αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους ήδη από το τέλος του 2026.

Πηγή: newmoney.gr