Αρναουτάκης: Η Μητέρα ανταποκρίνεται με αυταπάρνηση σε κάθε ρόλο που της αναθέτει η κοινότητα

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Τη σημερινή μέρα, τιμάμε τον πιο στέρεο κρίκο στην αλυσίδα διαμόρφωσης των αρχών και των αξιών της κοινωνίας μας. Στο πρόσωπο της μάνας, βρίσκουμε όλοι την πηγαία στήριξη, την ανιδιοτελή αγάπη και τη δύναμη ψυχής που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα ανταποκρίνεται με αυταπάρνηση σε κάθε ρόλο που της αναθέτει η κοινότητα, χωρίς ποτέ να ξεχνά την αρχική της δέσμευση στους ανθρώπους που φέρνει στη ζωή.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, στηρίζουμε κάθε δράση που προστατεύει και αναδεικνύει τον ρόλο της σύγχρονης μάνας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες».

