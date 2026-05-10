Μανώλης Μπικάκης: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κρητικού ήρωα

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στον οικισμό Αμύγδαλος της Δημοτικής Κοινότητας Παρανύμφων, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, η τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, ως φόρος τιμής στον άνθρωπο που με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τον Ελληνισμό κατά την τουρκική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.

Image

Image

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και άλλων δήμων , καθώς και συγγενείς του Μανώλη Μπικάκη, οι οποίοι παρακολούθησαν με εμφανή συγκίνηση την τελετή.

Image

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους αρχών και φορέων. Χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, ενώ κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Δρ Εμμανουήλ Γιαχνάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Image

Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα σεβασμού και τιμής προς έναν από τους πιο εμβληματικούς αγωνιστές της Κύπρου, το όνομα του οποίου παραμένει συνδεδεμένο με την αυτοθυσία και την ιστορική μνήμη του Ελληνισμού.

Image

Διαβάστε επίσης:

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σορό του σε ποταμό

Ηράκλειο: Κατέρρευσε και πέθανε ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο