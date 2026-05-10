ΚΥΡ.10 Μαΐ 2026 18:48
Υπέροχο βίντεο: Η ΕΠΟ τιμάει τη Γιορτή της Μητέρας με τη μαμά του Νους!
clock 10:56 | 10/05/2026
newsroom ekriti.gr

Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: με το «Most Valuable Parent», που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιάννης Μπαρτσώκας, δημιουργός της εικαστικής σειράς τού τελικού «Πάντα Εδώ».

Με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν -υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό-, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

Δείτε το video της ΕΠΟ για την κα Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος και την ίδια να μιλά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή.

