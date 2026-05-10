ΑΠΟΨΕΙΣ
Η γυναίκα που δεν σταματά ποτέ: Αυτή είναι η Μητέρα
clock 10:12 | 10/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Σήμερα, Ημέρα της Μητέρας, η μέρα δεν είναι απλώς μια γιορτή με λουλούδια και ευχές. Είναι μια υπενθύμιση μιας αλήθειας που συχνά θεωρούμε δεδομένη. Ότι πίσω από κάθε οικογένεια, πίσω από κάθε σπίτι που “κρατάει όρθιο”, υπάρχει μια γυναίκα που δίνει καθημερινά έναν αγώνα σιωπηλό, επίμονο και βαθιά ανθρώπινο.

Η μητέρα είναι ταυτόχρονα σύζυγος, εργαζόμενη, νοικοκυρά, φροντίστρια, ψυχολόγος, οδηγός, και συχνά και… εκείνη που δεν προλαβαίνει να γίνει τίποτα από όλα αυτά ολοκληρωμένα, γιατί πάντα κάτι άλλο προηγείται. Ο χρόνος της δεν της ανήκει ποτέ πραγματικά. Μοιράζεται ανάμεσα σε υποχρεώσεις, ευθύνες και μικρές στιγμές που προσπαθεί να “κλέψει” για να ανασάνει.

Στον χώρο της δουλειάς δίνει τη δική της μάχη, προσπαθώντας να σταθεί ισότιμα, να αποδείξει ικανότητες, να ισορροπήσει απαιτήσεις και ωράρια. Και όταν επιστρέφει σπίτι, ο δεύτερος “εργασιακός της κύκλος” μόλις ξεκινά, χωρίς διάλειμμα, χωρίς ωράριο, χωρίς χειροκρότημα. Εκεί, η φροντίδα δεν είναι καθήκον· είναι τρόπος ζωής.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την καθημερινή κούραση, υπάρχει κάτι σχεδόν αθόρυβα ηρωικό. Η δύναμη να συνεχίζει, να στηρίζει, να σηκώνει τους άλλους όταν εκείνη είναι ήδη κουρασμένη. Η ικανότητα να μετατρέπει την αγωνία σε φροντίδα, την πίεση σε στοργή, την εξάντληση σε χαμόγελο για τα παιδιά της.

Σήμερα, λοιπόν, η σκέψη πάει σε όλες αυτές τις γυναίκες που δεν ζητούν τίποτα μεγάλο, αλλά δίνουν τα πάντα μικρά και καθημερινά. Στις μητέρες που τρέχουν, που αντέχουν, που αγαπούν χωρίς όρια. 

