Akylas: Έτσι θα παρουσιαστεί στη σκηνή της Eurovision το «Ferto»
clock 11:00 | 10/05/2026
Ο Akylas ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Eurovision το βράδυ της Τρίτης, διεκδικώντας το εισιτήριο που οδηγεί απευθείας στον τελικό του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Ραντεβού το ΣΚ, η σκηνοθετική προσέγγιση δανείζεται στοιχεία από την αισθητική των παιχνιδιών.

«Ο Ακύλας αναμένεται να ξεκινήσει την εμφάνιση του πατώντας το Start επί σκηνής. Έτσι ξεκινάει το videogame. Στην αρχή θα δούμε αυτό το κομμάτι που δόθηκε και στη δημοσιότητα, τα 30 δευτερόλεπτα δηλαδή, που ‘ναι ο Ακύλας μέσα σ’ αυτό το τούνελ με τους καθρέφτες και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το γραφικό», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Εκεί θα αναβιώσει το εύρημα που ‘χαμε ζήσει ξανά το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου. Ένας χορευτής ακριβώς ντυμένος όπως τότε, με το άσπρο ρούχο, θα κάνει αυτό το εύρημα με τον Ακύλα. Θα σηκώσουν δηλαδή αυτές τις χορδές – τιράντες για να κάνει τη λύρα», σημείωσε 

«Στη συνέχεια ο Ακύλας θα βγει από τα δωμάτια και, δια μαγείας, θα εμφανιστεί πάνω από αυτά όπου και θα βλέπουμε να απευθύνεται στη μητέρα του», συμπλήρωσε.

