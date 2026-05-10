Χανταϊός: Έφτασε στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Hondius

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατο του πρώτου επιβάτη από χανταϊό, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, έφθασε στα ανοιχτά της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά.

Κανένας από τους επιβάτες δεν έχει εμφανίσει σημάδια μόλυνσης, αλλά όλοι τους θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασυμπτωματικοί. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στη στεριά με μικρές βάρκες.

Από εκεί, σφραγισμένα λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο κύριο αεροδρόμιο του ισπανικού νησιού, περίπου 10 λεπτά μακριά, όπου θα επιβιβαστούν σε πτήσεις προς τις αντίστοιχες χώρες τους.

Όλοι οι επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου MV Hondius θεωρούνται, προληπτικά, επαφές υψηλού κινδύνου.

Η πολύπλοκη επιχείρηση για την αποτροπή της εξάπλωσης του σπάνιου στελέχους αυτού του ιού των Άνδεων περιγράφεται από τον υπουργό Υγείας της Ισπανίας ως «άνευ προηγουμένου».

Εχει σχεδιαστεί σχολαστικά, με τη συμμετοχή 23 χωρών, για μέγιστη ασφάλεια και για να απαντηθούν οι ανησυχίες των δυσαρεστημένων κατοίκων. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, ο οποίος λέει ότι «δεν θα ηρεμήσει» μέχρι να φύγουν όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα.

«Ο κίνδυνος μετάδοσης για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός», επανέλαβε το Σάββατο η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρσία.

«Πιστεύουμε ότι ο κινδυνολογισμός, η παραπληροφόρηση και η σύγχυση είναι αντίθετες με τις βασικές αρχές της διατήρησης της δημόσιας υγείας».

Τα μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι, μια βιομηχανική εγκατάσταση στα νότια της Τενερίφης, εντάθηκαν σημαντικά το Σάββατο. Η στρατιωτική αστυνομία και οι ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών της Ισπανίας έχουν στήσει μεγάλες σκηνές υποδοχής και η πρόσβαση στην προκυμαία είναι περιορισμένη.

Αεροπορικώς στη Μαδρίτη

Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, με τις άλλες εθνικότητες να ακολουθούν σε ομάδες.

Οι Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Η πλήρης απομόνωση θα ειναι εξαντλητική καθώς ο ιός έχει περίοδο επώασης έως και εννέα εβδομάδες. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα παραμείνουν σε καραντίνα οι άνθρωποι στην Ισπανία ή αλλού.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα πλεύσουν στην Ολλανδία, όπου το πλοίο θα απολυμανθεί.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Τενερίφη για να επιβλέψει την αποβίβαση, επαίνεσε τις αρχές για την «ισχυρή και αποτελεσματική αντίδρασή τους» σε αυτό το ξέσπασμα.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι στο κρουαζιερόπλοιο νόσησαν 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους, ένα ζευγάρι Ολλανδών μία και Γερμανίδα. Έξι εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό, άλλοι δύο είναι ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο χανταϊός συνήθως εξαπλώνεται από τα τρωκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό είναι χαμηλός, αλλά μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

