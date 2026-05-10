Κρήτη: Τραγωδία με άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο
clock 07:30 | 10/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας βρήκε τον θάνατο μετά από πτώση, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο όταν έπεσε από περιστρεφόμενη σκάλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να τον παραλαμβάνουν σε κρίσιμη κατάσταση και να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή. 

αναπηρικό αμαξίδιο Πτώση Σκαλα Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
