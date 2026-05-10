ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Την αναζητούσαν και την βρήκαν νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της
07:10 | 10/05/2026
Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (9/5) μία 62χρονη γυναίκα στην περιοχή Λουτράκι Χανίων.

Η γυναίκα αναζητούνταν από τους συγγενείς της και λίγη ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισής της βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε αγροτικό δρόμο της περιοχής.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και σημείωμα προς τους οικείους της.

