Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στην Κολομβία ενώ έκανε ρεπορτάζ για τη βία

Ο 25χρονος δημοσιογράφος Ματέο Πέρες δολοφονήθηκε σε τομέα της Κολομβίας όπου δρουν παρατάξεις ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών και το πτώμα του βρέθηκε την Παρασκευή (7/5), σύμφωνα με ανακοίνωση οργάνωσης για την ελευθερία του τύπου.

Ο Πέρες έκανε ρεπορτάζ για τη βία σε επαρχιακή περιοχή του νομού Αντιόκια. Εκεί δρουν τόσο διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) όσο και διακινητές ναρκωτικών του Clan del Golfo, του ισχυρότερου καρτέλ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP), ο δημοσιογράφος και διευθυντής ψηφιακού περιοδικού El Confidente de Yarumal, ο οποίος ήταν γνωστός για τις έρευνες του που αποκάλυπταν τη σύνδεση της παράνομης οικονομίας με ένοπλες οργανώσεις, αντιμετώπιζε έντονες πιέσες

Στην Κολομβία έχουν δολοφονηθεί τουλάχιστον 170 δημοσιογράφοι απο το 1977…

Οι δημοσιογράφοι στην Κολομβία ζουν σε πολλές περιπτώσεις υπό την απειλή ένοπλων οργανώσεων που ελέγχουν πελώριους τομείς της χώρας, αντλώντας έσοδα από τη διακίνηση κοκαΐνης, την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και τις εκβιάσεις.

Ο Συνήγορος του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημείωσε προχθές Πέμπτη ότι ο Ματέο Πέρες βρισκόταν στην περιοχή για να «καλύψει δημοσιογραφικά πρόσφατες συγκρούσεις».

Πηγή: enikos.gr

