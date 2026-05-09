Κρήτη: Διασώθηκε 74χρονος που εγκλωβίστηκε στα βράχια των Ματάλων

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών όταν ενημερώθηκαν πως ένας 74χρονος Γερμανός είχε εγκλωβιστεί σε βραχώδη περιοχή στα Μάταλα και χρειαζόταν βοήθεια για να απομακρυνθεί από το σημείο. Γρήγορα, η Λιμενική Αρχή του Κόκκινου Πύργου επιχείρησε στο βραχώδη σημείο και μετέφερε τον ηλικιωμένο άνδρα με ασφάλεια στον κόλπο Ματάλων.

Αναλυτικότερα:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κόκκινου Πύργου για παροχή συνδρομής σε έναν 74χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Γερμανίας), ο οποίος βρισκόταν σε βραχώδη περιοχή εντός του κόλπου Ματάλων. Αμέσως, για το σημείο αναχώρησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου με Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μοιρών, καθώς και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. από ξηράς. Το ΠΛΣ εντόπισε τον 74χρονο, καλά στην υγεία του και τον μετέφερε με ασφάλεια στον κόλπο Ματάλων.

