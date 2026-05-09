"Πυρά" Καραμαλάκη στον απολογισμό του Δήμου Ηρακλείου - "Τι άλλαξε τελικά στην πόλη;"

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, άσκησε δριμεία κριτική στον απολογισμό της δημοτικής αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού για τη διετία 2024-2025, κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Μαΐου. Το κεντρικό του μήνυμα ήταν ότι «ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή με βάση τι παρέλαβε, αλλά με βάση τι άλλαξε», τονίζοντας το χάσμα μεταξύ του «απολογισμού στα χαρτιά» και της πραγματικότητας στην πόλη.

Ακολουθεί τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη για τον απολογισμό του Δημοτικού έργου:

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης άσκησε συνολική και τεκμηριωμένη κριτική στην εικόνα που παρουσιάστηκε για το Ηράκλειο, επισημαίνοντας ότι ο απολογισμός που παρουσιάστηκε είναι μια θεσμική διαδικασία που οφείλουμε να σεβόμαστε

Είναι όμως ταυτόχρονα και μια πολιτική πράξη: μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης.

Ο απολογισμός ξεκινά με μια διαρκή επίκληση στα «κληρονομημένα προβλήματα», στις δύσκολες συνθήκες και στις παθογένειες του παρελθόντος

Κανείς δεν αρνείται ότι προβλήματα υπήρχαν. Όμως δυόμισι χρόνια μετά, η επίκληση του χθες δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή με βάση τι παρέλαβε. Την αξιολογεί με βάση τι άλλαξε.

Και εδώ βρίσκεται το βασικό ζήτημα:

«Άλλο ο απολογισμός στα χαρτιά — άλλο η πραγματικότητα της πόλης»

Ο Μιχάλης Καραμαλάκης αναφέρθηκε συνοπτικά σε κάποια θέματα που απασχολούν κρίσιμους τομείς και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των δημοτών.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο επικεφαλής της παράταξης Μιχάλης Καραμαλάκης άσκησε έντονη κριτική για την εικόνα της καθαριότητας στο Ηράκλειο, επισημαίνοντας ότι δυόμισι χρόνια μετά η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά επιδεινώθηκε. Έγινε αναφορά σε σκουπίδια σε δρόμους, πλατείες και σχολεία, ενώ τονίστηκε ότι οι συνεχείς αναφορές σε παλιές παθογένειες δεν αποτελούν πλέον δικαιολογία. Προτάθηκε μόνιμη ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας, σαφές επιχειρησιακό σχέδιο ανά συνοικία και ουσιαστικός έλεγχος του αναδόχου.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

Τονίστηκε ότι παρά τις εξαγγελίες για νέα δίκτυα και ψηφιακά υδρόμετρα, οι δημότες εξακολουθούν να βιώνουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης. Η πρόσφατη βλάβη στον αγωγό της

Τυλίσου παρουσιάστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης πρόληψης και ετοιμότητας. Ζητήθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για κρίσιμους αγωγούς, εφεδρικές λύσεις και ουσιαστική διασφάλιση επάρκειας νερού. Προτάθηκε επίσης σαφής σχεδιασμός για την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, ώστε να διασφαλιστεί οριστικά η επάρκεια νερού στο Δήμο μας.

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η εικόνα εγκατάλειψης στον οδοφωτισμό τονίστηκε ότι εκτός του ότι είναι θέμα αισθητικής είναι κυρίως και θέμα ασφάλειας. Έγινε αναφορά σε γειτονιές και πάρκα που παραμένουν στο σκοτάδι, σε μεγάλες καθυστερήσεις αποκατάστασης βλαβών και στην απουσία ενιαίου μηχανισμού παρακολούθησης. Προτάθηκε σύγχρονο σύστημα LED, τηλεδιαχείριση βλαβών και σαφή χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης

ΔΡΟΜΟΙ & ΛΑΚΟΥΒΕΣ

Ιδιαίτερη κριτική ασκήθηκε για τις κακοτεχνίες, τις λακκούβες και τις συνεχείς τομές στους δρόμους χωρίς σωστό συντονισμό. Επισημάνθηκε ότι οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται και ξανασκάβονται λίγες εβδομάδες αργότερα, δημιουργώντας ταλαιπωρία και κινδύνους για πολίτες και οδηγούς. Προτάθηκε ενιαίος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αυστηρός έλεγχος ποιότητας έργων, αυστηρό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης τομών, ρήτρες και πρόστιμα για κακοτεχνίες και καθυστερήσεις, μόνιμος έλεγχος ποιότητας έργων, δημόσιο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων ανά γειτονιά με μετρήσιμα αποτελέσματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το δάνειο των 27 εκατομμυρίων ευρώ χαρακτηρίστηκε «δάνειο επιβίωσης» και όχι επιτυχία. Όπως τονίστηκε, ο δανεισμός μεταθέτει το κόστος στους δημότες και αναδεικνύει αδυναμία οικονομικής διαχείρισης. Η αντιπολίτευση πρότεινε πολυετές σχέδιο εξυγίανσης, περιορισμό σπατάλης και μεγαλύτερη αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, σοβαρή διεκδίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και πλήρης δημόσια λογοδοσία για τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου.

ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αναγνωρίστηκε η σημασία της προγραμματικής σύμβασης για τα Ενετικά Τείχη, ωστόσο επισημάνθηκε η αντίφαση ανάμεσα στις μεγάλες πολιτιστικές εξαγγελίες και στην εγκαταλελειμμένη καθημερινότητα γύρω από αυτές. Τονίστηκε ότι μια πόλη δεν μπορεί να επενδύει μόνο στη βιτρίνα της, όταν βασικές υποδομές παραμένουν προβληματικές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα μνημεία. Είναι και η εικόνα της ίδιας της πόλης που τα περιβάλλει.

ΠΡΑΣΙΝΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρά τις ανακοινώσεις για φυτεύσεις και περιβαλλοντικές δράσεις, επισημάνθηκε ότι η Υπηρεσία Πρασίνου παραμένει υποστελεχωμένη και ότι το αστικό πράσινο εξαρτάται από συμβάσεις και προγράμματα. Για τα αδέσποτα, επισημάνθηκε ότι χρειάζεται οργανωμένο σύστημα καταγραφής, στείρωσης και

υιοθεσίας με μόνιμες δομές και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αναγνωρίστηκαν τα βήματα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, ωστόσο τονίστηκε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά η πραγματική βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Προτάθηκε να θεσπιστούν μετρήσιμοι δείκτες εξυπηρέτησης των πολιτών: χρόνοι απόκρισης, χρόνοι διεκπεραίωσης, ποσοστά ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης αιτημάτων και αξιολόγηση υπηρεσιών από τους ίδιους τους δημότες. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι η αγορά λογισμικού. Είναι η πραγματική βελτίωση της καθημερινής επαφής του πολίτη με τον Δήμο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Η πόλη περιγράφηκε ως μια πόλη που «ασφυκτιά». Επισημάνθηκε ότι απουσιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο μετακινήσεων, με αποτέλεσμα καθημερινή ταλαιπωρία για οδηγούς και κατοίκους. Προτάθηκαν περιφερειακά πάρκινγκ, δημοτική συγκοινωνία και ασφαλείς διαδρομές για πεζούς και ποδήλατα.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Έντονη κριτική ασκήθηκε για τις υποθέσεις παλαιών προστίμων και κλήσεων που εμφανίστηκαν μετά από χρόνια, ακόμη και με διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και αδικίας εις βάρος δημοτών. Επισημάνθηκε ότι η διοίκηση ενός Δήμου έχει σαφείς υποχρεώσεις:

να βεβαιώνει εγκαίρως τις οφειλές, να ενημερώνει νόμιμα τους πολίτες και να τηρεί τις προθεσμίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Όταν αυτά δεν τηρούνται και εμφανίζονται μετά από χρόνια απαιτήσεις χωρίς αποδεδειγμένη κοινοποίηση, τότε δημιουργείται σοβαρό ζήτημα νομιμότητας.

Στόχος της τοποθέτησης του κ. Καραμαλάκη δεν ήταν μια στείρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών. Στο πλαίσιο αυτό για κάθε κρίσιμο θέμα παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις.

Τόνισε ότι το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ότι η πόλη δεν διαθέτει δυνατότητες.

Το πρόβλημα είναι ότι λείπει η διοικητική αποτελεσματικότητα που θα μετατρέψει τις δυνατότητες σε αποτέλεσμα.

Υπάρχουν μελέτες. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν εξαγγελίες.

Αυτό που λείπει είναι:

η ιεράρχηση,

η ταχύτητα,

η συντονισμένη διοίκηση,

η λογοδοσία,

η αίσθηση επείγοντος.

Εσείς παρουσιάζετε έναν Δήμο που βελτιώνεται στα χαρτιά.

Εμείς μιλάμε για έναν Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη.

Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση εικόνας.

Χρειάζεται διοίκηση με αποτέλεσμα.

Και αυτό είναι το στοίχημα για το Ηράκλειο.

Η πόλη δεν χρειάζεται ωραίες εκθέσεις. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Και αυτή την αλλαγή δεν την βλέπουμε.

Κύριε Δήμαρχε,

Η κοινωνία δεν ζητά θαύματα. Ζητά μια πόλη που να λειτουργεί. Μια πόλη:

καθαρή,

ασφαλή,

οργανωμένη,

ανθρώπινη,

με υποδομές που αντέχουν,

με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται,

με διοίκηση που προλαμβάνει αντί να ακολουθεί τα προβλήματα.

Τελικά τι βελτιώθηκε ουσιαστικά στην καθημερινότητα του δημότη σήμερα; Ο πραγματικός απολογισμός μιας διοίκησης δεν γράφεται στις παρουσιάσεις και στις εκθέσεις. Γράφεται στους δρόμους της πόλης, στις γειτονιές, στις υπηρεσίες και στην καθημερινή εμπειρία του πολίτη.

Η συζήτηση για τα πεπραγμένα δεν πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία αυτοεπιβεβαίωσης. Πρέπει να είναι αφετηρία αυτοκριτικής και αλλαγής πορείας. Γιατί το Ηράκλειο αξίζει περισσότερα από μια διαχείριση της καθημερινής φθοράς.

Αξίζει σχέδιο, σοβαρότητα και αποτέλεσμα.

