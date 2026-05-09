Κοσιώνη: «Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά. Είναι ξεριζωμός για μένα»
clock 15:00 | 09/05/2026
newsroom ekriti.gr

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες μετά την αποχώρηση της από τον ΣΚΑΙ μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.

«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να τη βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο, για ένα λεπτάκι στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω. Νιώθω ότι το οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ευχαριστώ και τον άνδρα μου και όλη μου την οικογένεια. Η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πάρα πολλές φορές και όλα αυτά τα ζει μαζί μας και η οικογένεια μας. Άρα θέλω πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω.

Το μόνο που κρατάω είναι τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε, τους ανθρώπους μου και φεύγω τρομερά υπερήφανη», είπε η δημοσιογράφος.

