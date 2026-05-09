ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Κάλεσε το 112 για βοήθεια και μετά δεν απαντούσε στις κλήσεις των διασωστών
clock 13:05 | 09/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τεράστια ήταν η κινητοποίηση των αρχών από χθες το βράδυ στα νότια του Νομού Χανίων, για τον εντοπισμό μιας 26χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας, που η ίδια κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ενημέρωσε ότι είχε χαθεί στο μονοπάτι Σούγια - Αγία Ρουμέλη. 

Άμεσα ομάδα με οκτώ πυροσβέστες της ΕΜΟΔΕ ξεκίνησαν από τα Χανιά και πεζοπορούσαν όλη τη νύχτα προκειμένου να εντοπίσουν την νεαρή τουρίστρια. Παράλληλα κι νητοποιήθηκαν ΕΛΑΣ και Λιμενικό.

Η αγωνία χτύπησε"κόκκινο" όταν οι πυροσβέστες καλούσαν στο κινητό τηλέφωνο τη γυναίκα και εκείνη δεν απαντούσε!

Τελικά η 26χρονη εντοπίστηκε από την ομάδα τη ΕΜΟΔΕ στην παραλία Δώματα καλά στην υγεία της. 

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα, περίπου στις 10 το πρωί και δεν έγιναν γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους η 26χρονη αγνοούσε τις κλήσεις των Αρχών, προκαλώντας ουσιαστικά μία επιχείρηση με μεγάλο κόστος, χωρίς κανένα λόγο... 

