Κρήτη: Τον λήστεψαν και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ληστεία σε βάρος 49χρονου Ρουμάνου στο Ρέθυμνο και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας 49χρονος γεωργιανός και ένας 45χρονος ρουμάνος καθώς και δύο ελληνίδες 38 και 22 ετών, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Χθες τα μεσάνυχτα, μέσα στο σπίτι του 49χρονου Ρουμάνου, τέσσερα άτομα, δυο γυναίκες και δυο άντρες, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, συσκευή κινητού τηλεφώνου και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δυο αλλοδαποί (45 και 49 ετών) και δυο ημεδαπές (38 και 22 ετών) οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα.

Σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 ναρκωτικά δισκία καθώς και η αφαιρεθείσα συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

