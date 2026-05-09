Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στη χύτρα

Υλικά

Για 4 άτομα

1 κοτόπουλο, σε μερίδες

5 πατάτες, καθαρισμένες, κομμένες κυδωνάτες

2 λεμόνια, τον χυμό

3 σκελίδες σκόρδο, ελαφρώς πατημένες

120 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.γ. ρίγανη ξερή

1 κ.γ. μουστάρδα

250 ml ζεστό νερό ή ζωμό κοτόπουλου

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Ζεσταίνουμε τη χύτρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέτουμε λίγο από το ελαιόλαδο. Τοποθετούμε τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα σοτάρουμε καλά από όλες τις πλευρές μέχρι να αποκτήσουν ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις πατάτες, κομμένες κυδωνάτες, και τις αφήνουμε να πάρουν κι αυτές ελαφρύ χρώμα.

Βήμα 2

Ρίχνουμε το σκόρδο, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά.

Βήμα 3

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και το ζεστό νερό ή τον ζωμό, κλείνουμε τη χύτρα και μαγειρεύουμε για περίπου 20΄-25΄ από τη στιγμή που θα ανέβει η βαλδίδα πίεσης, χρόνος που αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 35΄ μαγειρέματος, ώστε να μαλακώσουν σωστά τόσο το κοτόπουλο όσο και οι πατάτες.

Βήμα 4

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, αποσυμπιέζουμε προσεκτικά και ανοίγουμε τη χύτρα. Αν η σάλτσα είναι πιο αραιή από όσο θέλουμε, αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για λίγα λεπτά επιπλέον χωρίς καπάκι μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Βήμα 5

Στο τέλος μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμη χυμό λεμονιού και, αν θέλουμε πιο βελούδινο αποτέλεσμα, μια μικρή ποσότητα βουτύρου.

Πηγή: cantina.protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ψάρι με φινόκιο και λεμονάτη σάλτσα στη γάστρα