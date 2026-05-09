Άγιος Χριστόφορος: Βαστάζοντας Τον Χριστό στην καρδιά και στην Ιστορία - "Η προσευχή του οδηγού"

Στο εορτολογικό στερέωμα της 9ης Μαΐου, η Εκκλησία μας προβάλλει δύο μορφές που, αν και τις χωρίζουν αιώνες, τις ενώνει η ίδια φλογερή αγάπη για τον Θεό: τον Προφήτη Ησαΐα, τον «Ευαγγελιστή της Παλαιάς Διαθήκης», και τον Μεγαλομάρτυρα Χριστόφορο, τον «Χριστοφόρο» στην πράξη και στο όνομα.

Ησαΐας: Η φωνή που προανήγγειλε το Φως

Ο Προφήτης Ησαΐας, η μεγαλοπρεπέστερη φωνή της Παλαιάς Διαθήκης, στάθηκε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της προσμονής και της εκπλήρωσης. Με την προφητική του ενόραση, είδε «το παιδίον το γεννηθέν» και περιέγραψε το πάθος του Κυρίου με τέτοια λεπτομέρεια, που το κείμενό του θυμίζει ιστορική καταγραφή παρά πρόρρηση.

Η θυσία του –ο μαρτυρικός θάνατος με πριόνι– σφράγισε μια ζωή αφιερωμένη στην αλήθεια, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο λόγος του Θεού απαιτεί συχνά το αίμα του μάρτυρα για να ποτιστεί η πίστη των ανθρώπων.

Χριστόφορος: Ο οδοιπόρος που έγινε λιμένας

Από την άλλη, ο Άγιος Χριστόφορος μας διδάσκει τη δύναμη της μεταστροφής. Από την «άγρια» προγενέστερη φύση του, η χάρη του Θεού τον μεταμόρφωσε σε έναν γίγαντα πραότητας και θυσίας. Η παράδοση που τον θέλει να μεταφέρει τον Χριστό στον ώμο του, περνώντας Τον μέσα από τα ορμητικά νερά, συμβολίζει τον αγώνα κάθε πιστού: να γίνει «Χριστοφόρος» μέσα στις τρικυμίες του βίου.

Προσευχή του Οδηγού (για τον Άγιο Χριστόφορο)

«Άγιε Μεγαλομάρτυρα Χριστόφορε, εσύ που με τη δύναμη του Θεού πέρασες τον Κύριο πάνω από τα ορμητικά νερά, γενοῦ προστάτης και φύλακας της ζωής μου.



Σε παρακαλώ, καθοδήγησε τα χέρια μου στο τιμόνι και τα βήματά μου στον δρόμο.



Διώξε κάθε κίνδυνο, χάρισέ μου σύνεση, υπομονή και καθαρή ματιά, ώστε να φτάνω με ασφάλεια στον προορισμό μου και να επιστρέφω με χαρά στους οικείους μου.



Και πάνω απ’ όλα, αξίωσέ με, όπως εσύ, να φέρω τον Χριστό στην καρδιά μου σε κάθε μου διαδρομή. Αμήν.»

