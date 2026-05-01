Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στη Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του Happy Day καθώς η δημοσιογράφος απέχει από την εκπομπή από τη στιγμή που ξεκίνησε η σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της.

«Ήμουν χθες με την Τίνα και τα λέγαμε. Καλά είναι το κοριτσάκι μας. Είναι εκεί δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της», επισήμανε η παρουσιάστρια.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλώνάκη, που δίνει μάχη για την υγεία του, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της 15ης Απριλίου.

