Κρήτη: Χειροπέδες σε 25χρονο με "ολοκληρωμένο" οπλισμό και κατάσχεση του οχήματός του (φωτο)

Στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (07/05/2026) ένας 25χρονος ημεδαπός για παράνομη οπλοκατοχή, μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ. Στο φορτηγό και στο σπίτι του βρέθηκαν 1 πιστόλι, 2 γεμιστήρες, 4 μαχαίρια, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και ένας μπαλτάς.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες (07.05.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνουαπό αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον 25χρονο και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.



Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1 πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

4 μαχαίρια,

φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μπαλτάς,

κάλυκες,

κροτίδα

Image

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσω απόκρυψης οπλισμού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης



Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Ατύχημα η πτώση του 29χρονου - Πηδούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι

Γ. Κοκοσάλης και Αλ. Σπανάκη στο Ράδιο Κρήτη για το έγκλημα: Το "καρτέρι" θανάτου και οι μπαλωθιές στο τρισάγιο