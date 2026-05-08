Γ. Κοκοσάλης και Αλ. Σπανάκη στο Ράδιο Κρήτη για το έγκλημα: Το "καρτέρι" θανάτου και οι μπαλωθιές στο τρισάγιο

Συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία το στυγερό έγκλημα με την εκτέλεση εν ψυχρώ του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην περιοχή της Αμμουδάρας. Σταδιακά όμως αρχίζουν να ξεδιπλώνονται και από τις δύο πλευρές, οι πτυχές μιας υπόθεσης που έχει πολλές πλέον παραμέτρους αλλά ένα τελικό τραγικό αποτέλεσμα.

Το Ράδιο Κρήτη με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες προσεγγίζει την υπόθεση και πάντοτε με γνώμονα την αντικειμενική και χωρίς φίλτρα ενημέρωση, μακριά από κιτρινισμούς ή διάφορες πληροφορίες προερχόμενες από αμφίβολης εγκυρότητας πηγές. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και με τους δύο δικηγόρους που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Με το συνήγορο υπεράσπισης του δράστη το γνωστό ποινικολόγο Γιώργο Κοκοσάλη και τη δικηγόρο της οικογένειας του Νικήστρατου Αλεξάνδρα Σπανάκη. Και οι δύο ανέπτυξαν στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη το ιστορικό και τα επιχειρήματα που αναπτύσσει η κάθε πλευρά, συνεντεύξεις οι οποίες παρουσιάζονται αυτούσιες και στο ekriti.gr.

H κ. Σπανάκη υποστήριξε ότι ο δράστης του στυγερού εγκλήματος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στον άτυχο Νηκίστρατο στην Αμμουδάρα επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μια καλά προετοιμασμένη ενέργεια από την πλευρά του 54χρονου που ενισχυόταν από τη σύζυγό του γι αυτό κυκλοφορούσε και με το όπλο. Αυτό όπως είπε δείχνουν και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εγκλήματος.

Όπως είπε η κ. Σπανάκη είχαν υποβληθεί δύο μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα. Η δικηγόρος επέρριψε ευθύνες στην αστυνομία καθώς υποστήριξε ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση του εισαγγελέα σχετικά με την παραβίαση των περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με την κ. Σπανάκη η δίωξη έγινε μετά από μήνυση του θύματος και αναρωτήθηκε εάν υπήρχε πληροφόρηση καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλως και δεν συνελήφθη ενώ λόγω ελλιπούς ενημέρωσης του εισαγγελέα υπηρεσίας αφέθηκε ελεύθερος. Επίσης αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της δίκης για το τροχαίο που όπως είπε έχει προσδιοριστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2027.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του δράστη Γιώργος Κοκοσάλης στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προφυλάκιση της συζύγου του δράστη λέγοντας ότι έγινε περισσότερο για λόγους προφύλαξης και δεν αντικατοπτρίζει τα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας, καθώς σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει δει το φως της δημοσιότητας και έχει καταγράψει το περιστατικό ακούγεται να λέει: «Μη Κώστα μη!». Ο κ. Κοκοσάλης χαρακτήρισε και ο ίδιος την πράξη κατακριτέα και καταδικαστέα, η ενέργεια αυτή όπως είπε δεν θα φέρει πίσω το παιδί του Κώστα και ότι στο νοσηρό μυαλό ενός ανθρώπου, δεν τον νοιάζει αν η ανθρωποκτονία είναι δόλος ή αμέλεια αφού στη συνείδησή του το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όσο αφορά το όπλο ο κ. Κοκοσάλης είπε ότι ο δράστης το κατείχε παράνομα και το είχε πάρει μαζί του στο τρισάγιο που έγινε στο νεκροταφείο Γαζίου για να « παίξει δύο μπαλωθιές» όπως είπε στη μνήμη του ανηψιού του που επίσης έχει χάσει τη ζωή του στο ίδιο σημείο πριν από 9 χρόνια.

Στη συνέχεια έγινε το έγκλημα. Και αυτό που ανέφερε ο κ. Κοκοσάλης και ασφαλώς θα αποτελέσει τη βασική υπερασπιστική γραμμή είναι ότι ακολούθησε έγινε εν βρασμώ ψυχής δεν ήταν δηλ προσχεδιασμένο, επιχείρημα όμως που απορρίπτει η πλευρά της οικογένειας όπως υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη η κ. Σπανάκη.

