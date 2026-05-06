Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Το χρονικό ενός άγριου φονικού που "πάγωσε" την κοινωνία...

Παγωμένη και σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία από την εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες στο παρελθόν.

Το φονικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών και θαμώνων καταστημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων του 20χρονου με εκείνο του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην ήταν τυχαία αλλά να αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα.

(Το όπλο του άγριου φονικού)

Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες δέχθηκε το θύμα...

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για σκηνές τρόμου, καθώς οι πυροβολισμοί «πάγωσαν» την καθημερινότητα της περιοχής. Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 20χρονο ήταν ήδη αργά.

(Το θύμα της εν ψυχρώ εκτέλεσης, ο 20χρονος Νικήστρατος Γεμιστός)

Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει. Λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη του.

Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φερόταν να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που – σύμφωνα με πληροφορίες – είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τραγωδίας φαίνεται να παίζουν και οι καταγγελίες για απειλές που είχαν προηγηθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του, ενώ είχε απευθυνθεί στις αρχές καταγγέλλοντας πιέσεις και απειλές από τον δράστη, στοιχείο που πλέον εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στο μεταξύ, έντονη είναι η ανησυχία για το ενδεχόμενο αντιποίνων, καθώς το περιβάλλον του θύματος εμφανίζεται εξοργισμένο. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, λαμβάνοντας μέτρα για την αποτροπή νέου κύκλου βίας, καθώς ο φόβος κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών είναι υπαρκτός.

Αργά χθες βράδυ στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και η σύζυγος του δράστη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη για συνέργεια καθώς την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο αυτοκίνητο του συζύγου της

