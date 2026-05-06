Champions League: Μπάγερν-Παρί σεν Ζερμέν στις 22:00 για μία θέση στον τελικό

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται απόψε (6/5-22:00, MEGA και Cosmote Sport 1HD) την Παρί Σεν Ζερμέν με έπαθλο γτην πρόκριση στον τελικό του Champions League, όπου περιμένει η Άρσεναλ.

Η Μπάγερν θέλει νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε να ανατρέψει την ήττα της στο πρώτο ματς με 5-4 και να βρεθεί εκείνη στο ματς τίτλου.

Από την άλλη οι Παριζιάνοι καλούνται να υπερασπιστούν το υπέρ τους σκορ, κάτι που όπως δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε είναι πολύ δύσκολο, καθώς εκτιμά πως θα πρέπει οι παίκτες του να σκοράρουν τουλάχιστον 3 φορές για να το πετύχουν.

Ο τεχνικός των Βαυαρών, Κομπανί, μιλώντας στους δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι υπάρχει η αίσθηση μεταξύ των παικτών του και των φιλάθλων της Μπάγερν ότι είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

«Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μαζί θα κάνουμε τα επόμενα βήματα», είπε ο Κομπανί. «Λίγοι το πίστευαν στην αρχή της σεζόν ότι θα είχαμε την ευκαιρία με τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα να φτάσουμε στον τελικό του Champions League.



Τώρα είμαστε εδώ, έχουμε ζήσει σπουδαίες στιγμές και οι οπαδοί πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουμε και μαζί θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή αξέχαστη», συμπλήρωσε.

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, εμφανίστηκε ήρεμος ενόψει του δεύτερου εημιτελικού του Champions League στο Μόναχο εναντίον της Μπάγερν, όπως είπε «ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης».

«Αυτό που τονίζουμε πάντα, ως προπονητές, είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα, επειδή το πρώτο αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να πω ότι θα είναι διαφορετικά. Καμία ομάδα δεν αποδέχεται ότι η άλλη είναι καλύτερη, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη "διασκεδαστικό" αγώνα», τόνισε ο Ισπανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA αλλά και από το Cosmote Sport 1HD.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ