3ος Διασυλλογικός Αγώνας Αγωνιστικής Αναρρίχησης στον Άγιο Νικόλαο

Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 9:00 το πρωί θα διεξαχθεί ο «3ος Διασυλλογικός Αγώνας Αγωνιστικής Αναρρίχησης» στο Γυμναστήριο Athlesis, που βρίσκεται στην οδό Επιλέκτων Κρητών 14 (περιοχή Σταυρός) στον Άγιο Νικόλαο.

Ο αγώνας γίνεται με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α) ενώ αναμένεται να συμμετέχουν σε αυτόν περισσότεροι από 70 αθλητές από όλη την Κρήτη.

Διοργάνωση : Α.Ο.Σ «ΤΑΛΩΣ»

Συνδιοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Περιφέρεια Κρήτης – Γυμναστήριο Athlesis

