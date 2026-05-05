ΠΑΣΟΚ: Ας σταματήσει να περιφέρεται ψευδόμενος ο Καστανίδης -Θυμήθηκε τις διαφωνίες του μετά το όριο στις θητείες

Η μετωπική σύγκρουση του Χάρη Καστανίδη με το ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται μετά την παραίτησή του.

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι με μεθοδεύσεις της ηγεσίας του κόμματος αποκλείστηκε ως ομιλητής στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου από οργανώσεις και ότι δεν έδωσε το «παρών» στο Συνέδριο εξαιτίας αυτών των πρακτικών.

Αιχμές για Καστανίδη: Είχε ζητήσει με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου -Διέσπασε το κόμμα

Σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη που διαψεύδουν όσα καταλογίζει, δεν είχε αποκλεισθεί, αντιθέτως είχε ενταχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της ΚΟΕΣ.

Ωστόσο ενώ παραβρέθηκε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αποφάσισε να μην παραστεί στο Συνέδριο.

Όπως υπογραμμίζουν τα ίδια στελέχη χρεώνοντάς του προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα, οι διαφωνίες του εκφράστηκαν μετά την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου για το όριο θητειών στους βουλευτές.

Σε σχέση με την πορεία του στο ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι είχε ζητήσει με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου και έπειτα το 2012 επί των ημερών του Γιώργου Παπανδρέου επέλεξε να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ δημιουργώντας δικό του πολιτικό σχηματισμό.

Αναλυτικά η απάντηση που δίνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη στον Χάρη Καστανίδη:

Ο κ. Χάρης Καστανίδης με απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στη Γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος.

Ενώ παραβρέθηκε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αποφάσισε για τους δικούς του λόγους να μην παραστεί στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άραγε γιατί;

40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για το όριο θητειών των βουλευτών, θυμήθηκε να διαφωνήσει.

Είναι ξεκάθαρο πως τα κίνητρά του είναι αμιγώς προσωπικά, ιδιοτελή και όχι πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις.

Ας σταματήσει λοιπόν να περιφέρεται ψευδόμενος.

Το 1992, πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1993, ζητούσε την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.



Και το 2012 όταν το ΠΑΣΟΚ, με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου, έδινε μια από τις σοβαρότερες και δυσκολότερες μάχες, πάλι επέλεξε να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ ιδρύοντας τον δικό του πολιτικό σχηματισμό.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

